Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timișoara a caștigat cel de-al 3-lea meci consecutiv in Liga Naționala de baschet masculin, dupa ce a iesit invingatoare in partida de la Tg. Jiu, 69-64, la capatul unui meci echilibrat. Din nou, Darion Strong a avut o prestatie solida. Dupa un start favorabil gorjenilor, echipa banațeana a preluat…

- CS Ocna Mureș versus Unirea Alba Iulia, ultimul „derby de Alba” al turului Seriei a IX-a, a revenit amifitrionilor, scor 2-1 (1-1), dubla lui Frențiu (28, 64, penalty) fiind determinanta, dupa ce albaiulienii au egalat prin Al. Girugiu (37). Uniriștii au ramas cu impresia artistica, dupa un joc in care…

- Alb-violetii au reusit sa obtina prima victorie acasa, abia la a patra incercare, cu codasa din Braila. A fost Politehnica – Dacia Unirea, scor 2-0, prin reusitele frumoase, cu o doza de individualism din partea lui Cosmin Birnoi si Erik Gerbi. La meci a fost prezent si Nicolae Croitoru, cel care preia…

- Echipa masculina de tenis de masa a Romaniei a obținut miercuri a doua victorie la Campionatul European de Tenis de Masa pentru echipe, ce se desfașoara saptamana aceasta la Cluj Napoca, la BT Arena. Naționala feminina a debutat și ea cu un succes categoric. Miercuri a fost ziua cu doua victorii…

- Alb-violetele nu se afla inca la nivelul multiplei campioane din Cluj. Ieri, pe „Stiinta” „U” Olimpia s-a impus cu 4-1 in fata Politehnicii Timisoara in jocul derby care a contat pentru etapa a III-a a Ligii I feminine. Timisorencele au inceput partida rau si din cauza unor accidentari. Bianca Ienovan…

- Macedonia de Nord - Romania se joaca miercuri, de la ora 21:45, live pe Superbet, in ceea ce va fi un meci capital pentru șansele de calificare ale tricolorilor la Mondialul din Qatar 2022. Un succes la Skopje ne-ar distanța la patru puncte de naționala ex-iugoslava și ar intregi o serie neatinsa din…

- Politenica Timisoara in varianta feminina a castigat azi derby-ul cu Aradul din Liga I. A fost 4-1 pentru elevele lui Mirel Albon in runda 2 contra formatiei Piros Security, echipa slabita in mod evident fata de stagiunea trecuta. Politehnica Femina a deschis scorul pe „Stiinta”, unde a evoluat in premiera,…

- Cele doua formații din județ care au disputat meciuri in prima etapa a Seriei I din Liga a III-a de fotbal au debutat cu victorii. Atat Șomuz Falticeni, cat și Bucovina Radauți s-au impus cu același scor, 2-1. Echipa din Falticeni a dispus de CSM Bacau, prin golurile marcate de Sahru, din penalty, ...