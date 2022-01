Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Reunire fara surprize la Metalurgistul Cugir, cea mai grabita competitoare din Alba Metalurgistul Cugir, prima echipa din Alba ce a demarat pregatirile, a avut 23 de fotbaliști la antrenamentul ce a deschis anul, inclusiv golgheterul M. Lupu (in discuții cu Concordia Chiajna). Nicio noutate nu…

- Politehnica Timisoara mai vrea sa depaseasca o divizionara A in competitia surprizelor. Desi au o situatie ingrijoratoare in clasamentul Ligii 2, alb-violetii banateni indraznesc sa viseze la o semifinala de Cupa in preajma Centenarului. FC Arges a venit pe Bega imediat dupa meciul de la Arad, unde…

- Politehnica Timisoara are aparent o misiunea extrem de grea duminica la amiaza, cand primeste replica celor de la CSA Steaua. Alb-violetii sunt in continuare in subsolul clasamentului si au mare nevoie de puncte, in timp ce ros-albastrii, desi nou promovati si fara drept de a juca in urmatoarea editie…

- CS Blejoi si CSO Plopeni incearca sa “stranga puncte albe pentru … vacanta”, fiind clar ca, pana acum, randamentul ambelor echipe este unul inferior sperantelor de la inceputul sezonului! Iar, in runda cu numarul 13, ambele echipe prahovene de liga a III-a au statutul de favorite, plopenarii intalnind…

- Sambata, stadionul “Luceafarul” din Sanmartin a fost gazda partidei dintre Luceafarul Oradea și CS Minaur Baia Mare, din etapa a 11-a a Ligii a 3-a, seria 10. Baimarenii au intalnit o echipa debusolata, macinata de framantari, care etapa trecuta nici nu s-a prezentat la meci, jucatorii protestand astfel…

- Liga a V-a suceveana a intrat oficial in vacanța de iarna, dupa ce, duminica, s-au disputat ultimele meciuri din sezonul de toamna. Daca formațiile din Seria a II-a au terminat turul inca de pe 17 octombrie, in Seria I acest lucru s-a produs abia la sfarșitul saptamanii trecute, dupa jucarea ...

- Politehnica Timisoara a eliminat ieri Rapidul din Cupa Romaniei, scor 2-0, dar grijiile echipei pregatite de Nicolae Croitoru se leaga acum de situatia din clasamentul Ligii 2. Alb-violetii spera ca ultimul rezultat sa ajute si psihicul echipei pentru duelul de sase puncte din Ardeal, cu nou promovata…