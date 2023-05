Poiana Braşov şi Predeal, în topul destinațiilor montane Poiana Brașov și Predeal , se afla in topul preferințelor turiștilor, in primele patru luni ale anului. Rezervarile in statiunile montane si balneare au crescut cu aproape 50%, in primele patru luni ale anului, fata de perioada similara a anului trecut, arata datele unui turoperator specializat exclusiv pe oferte turistice in Romania. Tariful mediu al unui sejur montan contractat in perioada analizata a fost de 535 de lei, in crestere cu 28%, comparativ cu pretul mediu al unui sejur rezervat in primele patru luni ale anului trecut, transmite Agerpres . In ceea ce priveste durata medie a unui sejur… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

