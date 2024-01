Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din 29 ianuarie 2024 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, Riki și Sonny au dezlanțuit haosul la locul unde se repara barcile. S-a dat un razboi cu rumeguș intre cei doi: „Mi-a intrat peste tot. Ma ustura totul. N-a fost bine!”. O alergie l-a pus la pamant pe nea Marin.

- Pasiunea e nelipsita din „ograda” lui nea Marin! Vedetele pun pasiune in orice fac, dar aduc și pasiune in relație, așa cum demonstreaza Madalina Badea și Dan Badea, cei doi soți care au venit sa dea o mana de ajutor celei mai iubite gazde și oamenilor locului.

- Ilona Brezoianu a cedat psihic și a inceput sa planga in ediția 9 din noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, de pe 24 ianuarie 2024. Aceasta nu și-a mai putut stapani emoțiile și a facut dezvaluiri neașteptate.

- Sonny Medini le-a facut o farsa de „coșmar” colegilor sai și lui nea Marin in ediția 9 din Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, de pe 24 ianuarie 2024. Rikito Watanabe a fost luat prin surprindere cand a vazut ce are sub perna.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 8 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, difuzata pe data de 23 ianuarie 2024, intre Sonny Medini și Radu Bucalae a izbucnit un conflict. Comediantul a fost scos din minți de italian.

- Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea a debutat la Antena 1 pe 8 ianuarie 2024 și ii aduce lui Nea Marin și echipei sale noi provocari in Delta Dunarii. Peripețiile din Jurilovca se țin in lanț pe parcursul intregului nou sezon.

- In prima ediție a noului sezon Rikito Watanabe este invitat sa ii țina locul lui Liviu Varciu și lui Andrei Ștefanescu. Deși are o apariție intarziata, Riki reușește intr-un final sa ajunga la nea Marin. Iata ce reacții au aparut.

- Astazi, Nea Marin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de la ora 20:30. Tania Popa, Cristi Iacob, Catalin Moroșanu și Paula Chirila sunt primii care vor spune Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea! și care i se alatura…