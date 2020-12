Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare vedeta care a acceptat provocarea noului sezon Poftiți la circ trebuie sa prezinte un moment in cadrul spectacolului circarilor de la Bellucci. La antrenamente Marian Dragulescu a fost la un pas de accidentare, dar, din fericire, gimnastul a știut cum sa se redreseze.

- In a doua ediție de Poftiți la circ 2020 fiecare dintre vedetele participante a trebuit sa stabileasca un moment pe care sa il realizeze in cadrul spectacolului circului Bellucci. Margherita de la Clejani și i-a lasat masca pe toți cand le-a povestit ce vrea sa faca.

- Liviu Varciu este topit dupa copiii lui, iar legatura sa cu familia a fost observata și de colegii de la Poftiți la circ. In ediția a doua a noului sezon al emisiunii lui nea Marin, Liviu Varciu a fost surprins vorbind la telefon cu mezinul familiei.

- Pe langa obiectivul principal al emisiunii Poftiți la circ 2020 și anume acela ca vedetele sa-i ajute pe circarii de la Bellucci, au loc tot felul de intamplari, care mai de care mai amuzante. In ediția 2 a noului sezon, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu i-au facut o farsa lui nea Marin, pe care sa…

- Andrei Ștefanescu si Liviu Varciu sunt ajutoarele permanente ale lui nea Marin in aventura Poftiți la circ 2020. In ediția 1 a noului sezon cei doi prieteni au vorbit despre condițiile de locuit de la circul Bellucci.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu sunt ajutoarele permanente ale lui nea Marin la Poftiți la circ 2020. Inainte ca cei doi sa se intalneasca cu „taticuțul”, Liviu și Andrei asculta o melodie „motivaționala”.

- Ediția 1 a emisiunii „Poftiți la circ” a inceput cu o „corecție” din partea lui nea Marin asupra ajutoarelor sale Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu. Aceștia au refuzat inițial prima misiune pe care Nea Marin le-a dat-o celor doi, inainte de a ajunge la circul Bellucci.

- Nea Marin a promis ca in noul sezon al emisiunii Poftiți la circ nu va mai avea același limbaj colorat ca in trecut. In acest context, Liviu Varciu nu a ratat ocazia de a-l provoca la un pariu pe „taticul lui”.