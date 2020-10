Poetul Derek Mahon, una dintre cele mai apreciate voci ale literaturii irlandeze, a decedat la varsta de 78 de ani, informeaza DPA. Derek Mahon s-a stins din viata joi seara, in tinutul Cork, dupa o scurta suferinta, a relatat vineri presa irlandeza. Poetul, originar din Belfast, locuia in orasul Kinsale, in partea de sud-vest a tarii. Pandemia de COVID-19 a readus in prim-plan interesul pentru opera sa, dupa ce poemul ''Everything is going to be alright'' a devenit un fel de imn neoficial al sperantei. Publicatia Poetry Ireland a afirmat ca este ''profund intristata''…