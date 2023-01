Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea ajutorului militar pentru Ucraina este „urgenta” pentru ca aceasta sa-si poata recupera teritoriul ocupat inainte ca Rusia sa lanseze noi ofensive, a transmis vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul reuniunii de la Ramstein, in Germania, la care aliatii Ucrainei nu…

- Guvernul suedez a anuntat joi un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care va include vehicule blindate de lupta pentru infanterie si sistemul de artilerie Archer, informeaza Reuters. Suedia va trimite 50 de vehicule de lupta pentru infanterie Type 90, blindate si cu senile. Acest vehicul poate…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a anuntat joi, 19 ianuarie, ca este ”in drum spre Kiev”, unde va discuta despre noile masuri de sustinere a Ucrainei cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a cerut accelerarea livrarilor de armament, informeaza AFP și Agerpres . Astfel,…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a declarat miercuri, la Davos, ca se teme ca Rusia pregateste o noua ofensiva in Ucraina in urmatoarele luni, adaugand ca este crucial sa-i fie oferit sprijin suplimentar Kievului, constand in tancuri si rachete moderne, relateaza Reuters si Radio Polonia. "Ei (rusii)…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat miercuri miliardarilor, oamenilor de afaceri si politicienilor care participa la Forumul Economic Mondial de la Davos si le-a spus ca livrarile occidentale de tancuri si unitati de aparare antiaeriana ar trebui sa ajunga in Ucraina mai repede, inainte…

- Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters. Fii…

- Rusia a transmis miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca nu a primit nicio propunere privind o "incetare a focului de Craciun" in Ucraina, informeaza Reuters, care noteaza ca anunțul Moscovei vine in contextul in care luptele se vor prelungi, cel mai probabil, pana…