- Proiectul jurnalistic marca Monitorul de Vrancea – #podcast de #Vrancea – continua cu episodul 18, invitat fiind profesorul de fizica Tiberiu Dima, director adjunct al Școlii Gimnaziale „Ion Basgan” din Focșani. Fiu al reputatului profesor de limba și literatura romana, Petrache Dima, fost director…

- Proiectul jurnalistic marca Monitorul de Vrancea – #podcast de #Vrancea – continua in 2024 cu episodul 16, invitata fiind Lavinia Alessandra Sima, primarul elevilor din Focșani. Eleva in clasa a X-a la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, Lavinia Alessandra a fost aleasa in funcție, in decembrie…

- Comunicat de presa: In perioada sarbatorilor de iarna, Clubul Seniorilor „UNIREA” Focșani a avut o activitate susținuta, participand la numeroase activitați. Dupa pregatiri intense, membrii corului s-au intalnit, pe 23 decembrie, cu primarul orașului, Cristi Misaila, care a apreciat inițiativa de a…

- Școlile din Vrancea formeaza mulți tineri deosebiți, talentați și dornici de afirmare. Un astfel de model este și Elenoire Ingrid Chirila, eleva in clasa a XI-a la Colegiul Național „Unirea” din Focșani. Elenoire exceleaza la Limba și literatura romana, la limbile straine, dar ii place foarte mult și…

- Comuna Nereju a fost luni gazda unui eveniment deosebit denumit “Craciunul intre generații“. Proiectul a fost inițiat de Colegiul Național “Unirea” in parteneriat cu Școala „Dimitrie Gusti“ din Nereju, Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea și Primaria Nereju.…

- Parteneriatul incheiat anul trecut de cadrele didactice din patru instituții de invațamant din Focșani (Gradinița cu P.P Nr. 18, Școala Gimnaziala „Ștefan cel Mare” Focșani, Școala Gimnaziala „Duiliu Zamfirescu” și Școala Gimnaziala „Anghel Saligny”), continua și in acest an școlar cu o noua activitate…

- Iașiul a gazduit, in perioada 16 – 19 noiembrie, Turneul Internațional la tir sportiv la care au participat aproximativ 200 de sportivi din Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova și Romania. Intre concurenți s-au aflat și tragatorii de la CS Unirea – CSM Focșani 2007 care au obținut doua medalii de aur…