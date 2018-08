Pod prăbuşit la Genova: Zi de doliu naţional In cursul diminetii de sanbata va fi organizata o ceremonie funerara solemna la centrul de expozitie Fiera de Genova, in memoria victimelor tragediei care s-a produs marti pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova. Seful guvenului italian Giuseppe Conte a anuntat joi dimineata ca bilantul provizoriu este de 38 de morti si 15 raniti, dintre care cinci se afla inca in stare grava, in urma prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de Genova. La fata locului, macarale si buldozere continuau joi sa indeparteze moloz, in conditiile in care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

