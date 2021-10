Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Galati poate deveni miliardara: John Paulson, unul dintre cei mai cunoscuti investitori de pe Wall Street, care a castigat 20 mld. dolari si care pariaza acum ca Romania pierde procesul cu...

- Din ce in ce mai multi copii prefera sa urmeze cursuri de zumba sau de aerobic, insa bazele sportive numara in fiecare an mai putini copii inscrisi, iar principalul motiv este faptul ca salile de fitness se afla in proximitatea celor care doresc sa faca miscare. Copiii aleg sa mearga mai mult…

- Un expert militar rus, Ruslan Puhov, presedinte al Centrului pentru Analiza Strategiilor si Tehnologiilor din Moscova, a declarat intr-un interviu publicat de mesaj.md ca Romania si Suedia sunt doua state care se dovedesc a fi extrem de relevante si competente in domeniul strategiilor de razboi.

- Incepand cu 1 septembrie, de la ora 00.00 romanii vor putea intra in Bulgaria numai in baza cerificatului Covid care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, au informat autoritațile de frontiera bulgare. Intrarea pe teritoriul Bulgariei numai prin puncte de trecere a frontierei unde…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghița, spune ca in ultima saptamana s-a inregistrat o dublare a ponderii cazurilor de infectare cu varianta Delta. El considera ca aceasta va deveni dominanta in urmatoarea perioada și la noi in țara. „Ne așteptam sa creasca numarul…

- Deputata Anamaria Gavrila a anuntat luni ca demisioneaza din AUR si va activa ca parlamentar independent. Ea a explicat ca atunci cand s-a inscris in partid credea ca a gasit o echipa care vrea sa arate ca poate face o politica diferita, in slujba cetateanului, insa totul a ramas la nivel de slogane…

- Primarul Brasovului, Allen Coliban, si reprezentantul UNICEF in Romania, Pieter Bult, au semnat vineri un Memorandum care are printre obiective construirea unui centru de incluziune sociala pentru copiii vulnerabili, potrivit agerpres.ro. Totodata, memorandumul este o componenta a parteneriatului…

- Aviația civila este in criza de personal tehnic. Romania finanțeaza studiile de specialitate, destul de costisitoare: peste 10.000 de euro bursa pentru elevii care vor sa invețe meserie la Școala Superioara de Aviație. Condiția este ca, dupa ce ajung in campul muncii, sa ramana macar cinci ani angajați…