Florin Cițu a anunțat marți seara la Digi24 ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei va fi aprobat la toamna. Comisia Europeana intra in vacanța, și mai sunt și alte țari in situația Romaniei, a spus premierul. Acesta spune ca nu este nicio problema daca planul va fi aprobat la toamna, deoarece toate țarile vor primi un avans in acest an. Prim-ministrul a mai anunțat ca in aceasta perioada sunt facute mai multe observații și clarificari, astfel incat planul sa fie foarte bun. Asta deși s-au remarcat destule greșeli in PNNR-ul trimis spre aprobare de Romania. De altfel, alaturi…