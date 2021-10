Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a anunțat marți ca in jur de 50.000 de gospodarii din oraș, dar și spitalele vor ramane fara caldura și apa calda, dupa ce s-a sistat furnizarea gazului catre Colterm. „Acum cateva minute, compania Delgaz a oprit distribuția gazului pentru CET Centru și compania…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca a reusit, in urma negocierilor, sa obtina extinderea termenului de sistare a gazelor naturale, pana marti, insa nu se stie exact pana la ce ora. Edilul a precizat ca majorarea tarifului la incalzire este "cruciala" pentru perioada urmatoare.…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a declarat, joi, nu ii vine sa creada ca un oraș ca Timișoara ar putea ajunge in situația de a nu mai putea furniza caldura și apa calda. „Deși nu am spus-o public, eu am venit inca din februarie cu una din soluțiile la criza Colterm, atunci cand am…

- „Stiu ca problema termoficarii si caldurii in Timisoara a fost mereu si este si in aceasta iarna o grija a timisorenilor, de aceea, este si pentru noi, ca administratie, important sa ne asigram ca avem apa calda si caldura, dar ne confruntam cu o criza. In aceasta dimineata, Consiliul de Administratie…

- La trei zile de cand Colterm a pornit robinetul de caldura, caloriferele timișorenilor abia s-au dezmorțit. In unele zone nu s-au incalzit deloc, in altele nu se poate furniza caldura din cauza șantierelor pentru retehnologizare. Colterm le transmite oamenilor doar sa deschida robineții din subsol,…

- Galleria 28 din Timișoara gazduiește o noua expoziție, „Second Skin”, cu cele mai recente lucrari de pictura și grafica semnate de Andreea Foanene intre anii 2019 – 2021. Artista marturisește ca ultimii trei ani, marcați de schimbari survenite atat pe plan personal, cand a devenit mama, cat și in plan…

- Organizația Mondiala a Sanatații considera ca epidemia de Covid-19 «este inca incredibil de dinamica». Potrivit dnei Maria Van Kerkhove, epidemiolog american, responsabila in cadrul OMS cu gestionarea epidemiei de Covid-19, la sfarșitul saptamanii trecute au fost raportate in lume 3,1 milioane de noi…

- Administrația Dominic Fritz a reușit, astazi, prin votul dat pentru noul consiliu de administrație de la Colterm SA sa marcheze doua evenimente – la un an de la preluarea puteruu sa promoveze in funcție oameni ai vechii administrații Robu, carora le-a cerut demisia in urma cu cateva luni, și sa oficializeze…