- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a anuntat, luni, ca a semnat sapte noi contracte pentru lucrarile de constructie a 11 platforme de depozitare a gunoiului de grajd si a unei prime statie de compostare.

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor supune dezbaterii publice un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, care a fost elaborat in scopul eliminarii diferitelor interpretari legate de incadrarile activitatilor in cod-urile CAEN si pentru stabilirea unor cerinte…

- „Cel mai important rezultat al ultimelor doua zile din punctul nostru de vedere și al tuturor este acela de crestere a increderii intre formatiunile politice care isi propun sa formeze o coalitie majoritara in Parlament. Credem ca am ajuns la o incredere necesara pentru aceasta coaliție și ne propunem…

- Liderii PNL – USR PLUS – UDMR au anunțat vineri seara, in jurul orei 19.00, ca au ajuns la un acord total privind funcționarea viitoarei coaliții de guvernare. Astfel, Florin Cițu va fi candidat de premier, PNL va lua șefia Camerei Deputaților și USR PLUS – șefia Senatului. PNL: Ministerul de Externe,…

- Stefan-Andrei Cazacu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu printr-o decizie a premierului interimar, Nicolae Ciuca, publicata, joi, in Monitorul Oficial. Anterior, Cazacu a detinut functia de secretar de stat la Ministerul…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta, marti, ca inscrierile in Programul Rabla pentru Electrocasnice, care trebuiau sa inceapa la ora 12.00, sunt amanate din cauza „contextului de instabilitate cibernetica. De asemenea, institutia precizeaza ca exista suspiciuni privind siguranta informatica…

- Marți, 15 decembrie, de la ora 12.00, Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor lanseaza programul Rabla pentru Electrocasnice dedicat persoanelor fizice. In cadrul acestuia, aplicanții vor putea sa primeasca un voucher care poate fi folosit pentru achiziționarea unor electrocasnice noi cu condiția de…

- ”In data de 2 decembrie 2020, a fost semnata receptia la terminarea lucrarilor pentru platforma de gunoi de grajd din comuna Bistret, judetul Dolj”, a anuntat ministerul. Investitia a fost finantata prin proiectul „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” (CIPN), implementat de Ministerul Mediului,…