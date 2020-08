Stiri pe aceeasi tema

- Breaking news! PNL Argeș primește cea mai mare lovitura la alegerile locale. A ramas fara candidat la Calinești, cea mai mare comuna din județ. In urma cu puțin timp, Tribunalul Argeș a decis definitiv și irevocabil ca Nicolae Gavrilescu, candidatul PNL la Primaria Calinești, nu are dreptul de a candida!…

- In urma cu cateva zile, membrii de partid, loiali fostului lider PSD, Liviu Dragnea, printre care și Codrin Ștefanescu, anunțau pe rețelele de socialiare ca Liviu Dragnea este tot mai aproape de libertate, și ca avocații fostului șef PSD gasisera o eroare judiciara care ar putea anula condamnarea sa.…

- Nicușor Dan, candidatul Dreptei, și-a depus candidatura pentru Primaria Capitalei, acesta afirmand ca vrea ca Bucureștiul sa iși schimbe fața in timpul mandatului sau. L-au insoțit președintele USR, Dan Barna, și președintele PNL, Ludovic Orban, transmite Mediafax.Nicușor Dan spune ca vrea…

- Dan Cristian Popescu, viceprimar al Sectorului 2, a anuntat ca va candida pentru functia de primar si ca asteapta sa poarte discutii in urmatoarele zile cu partidele politice pentru sustinerea sa.

- Lovitura de teatru in dosarul accidentului cunoscutei mezzosoprane Maria Macsim Nicoara (51 de ani) din Iași. Aceasta a fost dusa la spital in stare grava pe 11 mai, dupa ce a cazut pe scari in propria locuința, iar polițiștii au suspectat ca a fost impinsa. Anchetatorii se pregatesc acum sa inchida…

- Afaceristul din Timișoara care a „deratizat” definitiv doi copii și mama unuia dintre ei, bagandu-i in pamant, a decis sa se joace puțin cu nervii procurorilor care l-au trimis in judecata pentru ucidere din culpa.

- Dosarul fostului sef ANAF Sorin Blejnar incepe sa cada la Curtea de Apel Bucuresti. Sute de interceptari obtinute de SRI in baza unor mandate de supraveghere tehnica, ce au fost folosite de DNA in dosar, au fost anulate de judecator. Decizia poate fi, insa, atacata.„Constata neregularitatea…

- Luptatorul Anatolie Ciumac, alias Tolea, primește lovitura dupa lovitura: dupa ce, recent, s-a trezit cu un nou dosar, pentru o bataie in public, zilele trecute, judecatorii au schimbat incadrarea juridica in cazul traficului de țigari, existand posibilitatea ca sportivul sa primeasca pana la 15 ani…