Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei de cultura a Camerei Deputaților, deputatul liberal Gigel Știrbu, a anunțat ca PNL cere demisia președintelui-director general al TVR, Doina Gradea, și a directorului TVR 1, Eduard Darvaru, dupa publicarea unor inregistrari audio pe blogul lui Dragoș Patraru, realizatorul ”Starea…

- "PNL este stupefiat de informatiile care au fost facute publice din interiroul TVR, despre maniera in care conducerea actuala a Televiziunii Publice, numita de PSD, incearca sa preia controlul absolut al acestei institutii si sa puna pumnul in gura jurnalistilor critici cu puterea", a spus Danca. PNL…

- Doina Gradea, despre difuzarea interviului cu Sebastian Ghița la TVR1: Nu am interferat nici macar o secunda in politica editoriala a Televiziunii publice, a spus președintele interimar al SRTV, marți, in cadrul audierii din comisiile de cultura ale Parlamentului, la intebarea președintelui comisiei,…

- Ministrul Culturii, George Ivascu, a precizat vineri ca programul incarcat de la minister nu i-a permis sa raspunda invitatiei presedintelui Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), de a se prezenta la audieri. "Au fost trei invitatii la care au participat reprezentanti…

- Audierea in Comisia de cultura a Camerei Deputatilor a directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, care ar fi trebuit sa aiba loc marti, in urma difuzarii de catre televiziunea publica a interviului cu Sebastian Ghita, a fost amanata. Anunțul a fost facut de presedintelei comisiei, deputatul…

- Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu, a precizat ca Doina Gradea, directorul general interimar al Societatii Romane de Televiziune, a anuntat ca nu poate fi prezenta marti la audierile din comisie pe tema difuzarii interviului cu Sebastian Ghita, insa si-a…

- Deputatul USR Iulian Bulai, membru in comisia de Cultura a Camerei Deputatilor, a declarat joi ca i-a cerut presedintelui comisiei, Gigel Stirbu, audierea sefei TVR, Doina Gradea, cu privire la difuzarea interviului cu Sebastian Ghita, motivand ca „TVR nu trebuie sa se transforme in portavoce pentru…

- PSD și PNL au batut palma in privința viitoarei conduceri a TVR. Potrivit surselor „Evenimentului zilei”, șefa interimara a instituției – am numit-o pe Doina Gradea, propulsata in funcție cu largul concurs al PSD-ALDE – s-a intalnit, zilele trecute, cu liberalul Gigel Știrbu (foto) (președintele Comisiei…