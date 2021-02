Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, ai Ministerului Tineretului si Sportului si presedintii Comisiilor pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor si Senat s-au intalnit, luni, pentru identificarea unor solutii de finantare in domeniul sportului prin Planul National…

- Deputatul PNL Alexandru MURARU, vicepreședintele Comisiei de Educație din Camera Deputaților, subliniaza faptul ca educația va primi cei mai mulți bani din ultimii 30 de ani in 2021: 8 miliarde euro. ”Sunt alocați 5.7 miliarde euro Ministerului Educației de la bugetul național, prin Planul…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete și vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultura, a atras atenția in plenul Parlamentului European asupra politizarii planurilor de redresare și reziliența facand aluzie la ultimele acțiuni ale Guvernului Romaniei care au condus…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, vicepresedinte al Comisiei pentru Educatie din Camera Deputatilor, a solicitat o comisie speciala de ancheta pentru TVR si Radioul Public, dupa scandalul programului de Revelion de la Televiziunea Romana.

- Ministerul Fondurilor Europene a elaborat, recent, Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), un document strategic structurat pe 12 domenii considerate prioritare. PNRR prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate și propune un buget de 30,44 miliarde euro (prețuri din 2018).…

- Uniunea Europeana va exclude Polonia si Ungaria din Mecanismului de Redresare si Rezilienta, un fond in valoare de 750 miliarde de euro destinat relansarii economiei UE dupa pandemia COVID, daca cele doua tari refuza in continuare sa accepte conditionarea accesului la fonduri de respectarea statului…

- Investitile pregatite de Guvernul liberal pentru urmatorii ani ocolesc judetul nostru. Cele peste 30 de miliarde de euro alocate Romaniei de catre Uniunea Europeana vor fi cheltuite in alte zone ale tarii, de parca iesenii nu au fost afectati de pandemia de coronavirus, de parca firmele din Iasi nu…

- Pentru ca avem o oportunitate istorica: 80 miliarde euro pentru dezvoltarea României și investiții în anii ce vin. Pentru ca am rupt zagazurile neputinței și, în acest an, în ciuda crizei, am aratat deja ca se poate. Și pentru ca, dupa 6 decembrie, avem patru ani fara alegeri,…