Conducatorii filialelor județene ale PNL și ale PMP discuta in aceste zile posibilitatea formarii unei alianțe intre filialele celor doua partide, la nivel local. Fedor Mașnița și Alin Nica spun ca discuțiile sunt destul de inaintate. Liderul PMP Timiș spune ca discuțiile sunt deja inaintate. “Am avut mai multe consultari cu colegii mei si am ... The post PMP și PNL Timiș discuta formarea unei alianțe la nivel de județ appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .