Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI Gheorghe Sorescu semneaza o adresa catre toate prefecturile din tara in care se transmite interdictia de a mai comunica public informatii despre numarul de teste de COVID-19 efectuate, numarul de rezultate pozitive si starea pacientilor testati pozitiv. Documentul a fost publicat…

- Secretarul de stat in MAI Gheorghe Sorescu semneaza o adresa catre toate prefecturile din tara in care se transmite interdictia de a mai comunica public informatii despre numarul de teste de COVID-19 efectuate, numarul de rezultate pozitive si starea pacientilor testati pozitiv.Documentul…

- Institutul de Sanatate Publica: 94.7% din cazurile simptomatice de infecție COVID-19 au dezvoltat o forma ușoara de boala in cursul internarii in Eveniment / on 19/03/2020 at 10:37 / La nivel national, pana la data de 18 martie 2020 (ora 18:00) au fost confirmate 261 de cazuri de infecție cu coronavirus…

- Parlamentarii voteaza sâmbata învestirea Guvernului Orban 3 începând cu ora 11.00 în condiții excepționale dupa ce senatorul PNL Vergil Chițac a fost confirmat cu coronavirus. Accesul se va face pe un traseu dezinfectat, prestabilit și marcat vizibil, iar parlamentarii…

- In plina criza de coronavirus au inceput sa se vada consecințele cioparțirii bugetului sanatații asumat de PNL, afirma liderul senatorilor PSD Radu Preda, lansand un atac virulent la adresa ministrului Sanatații Victor Costache.„Acum se constata, așa cum a anunțat PSD inca de anul trecut…

- Prim-ministrul interimar, Ludovic Orban, a precizat marti ca reprezentantii administratiei locale nu au calitatea de a comunica informatii legate de cazurile de coronavirus diagnosticate, apreciind ca acestia incalca legea. "Domnule ministru de Interne si domnule ministru al Sanatatii, comunicarea pe…

- Camera Deputatilor si Senatul au programata, luni, sedinta comuna in care ar urma sa fie acordat votul de incredere Guvernului Orban II. Majoritatea partidelor, insa, au anuntat fie ca nu vor participa la sedinta, fie ca nu vor vota. In aceste conditii, cel mai probabil, nu va exista cvorum. In plus,…