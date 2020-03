PLUS își face propria Celulă de criză și cere ca pe durata închiderii școlilor un părinte să poată lucra de la distanță PLUS a anunțat luni seara ca a luat decizia de forma propria Celula de criza pentru coronavirus, care ar avea, și cere schimbarea legii pentru ca pe perioada închiderii școlilor un parinte sau ruda sa poata munci de la distanța. Totodata, formațiunea cere Ministerului Afacerilor Interne sa creeze de urgența proceduri speciale și culoare separate la punctele de intrare în țara pentru traficul aerian, rutier, feroviar și maritim provenind din țarile și zonele cu risc ridicat.

Urmatoarea perioada va fi despre cum ne pregatim mai bine sa salvam cât mai mulți oameni prin evidențierea…

Sursa articol: hotnews.ro

