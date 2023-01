Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul Invațamant și activitați cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucurestilor, va organiza Spectacolul cultural-artistic „Sfantul Nicolae in mijlocul copiilor”, luni, 5 decembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de astazi un proiect de ordonanta de urgenta prin intermediul caruia se completeaza cadrul legal necesar pentru promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile pentru perioada 2021 - 2030.

- Moș Craciun cauta AJUTOARE pentru pachetele copiilor din Botoșani! Asociația Grup Civic Botoșani: Avem nevoie de VOLUNTARI Asociația Grup Civic Botoșani a anunțat ca are nevoie de voluntari pentru campania ,,5000 DE ZAMBETE”!, o campanie ambițioasa care in acest an și-a propus sa ajunga la copiii nevoiași…

- La Centrul Școlar de Educație Incluziva „Sf. Andrei" Gura Humorului s-au organizat mai multe activitați in cadrul Campaniei ,,19 zile de activism in prevenirea violenței și abuzului impotriva copiilor și tinerilor".Campania a debutat cu o acțiune de distribuire in randul elevilor ...

- * 50% dintre copiii ucraineni cu varsta sub 16 ani si 78% peste 16 ani se confrunta cu anxietatea Salvati Copiii Romania a acordat, de la debutul crizei umanitare din Ucraina, asistenta socio-emotionala complexa pentru 209.305 persoane, dintre care 114.824 de copii si 94.481 de adulti, cu materiale…

- Gabriela Firea, ministrul al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, a anunțat investiții de 50 milioane de euro pentru construirea a 150 de centre de zi destinate copiilor din familii sarace

- Presedintele sud-african Cyril Ramaphosa a calificat marti, la Johannesburg, drept ”orori” crimele impotriva femeilor din tara sa, anuntand ca acestea au crescut cu peste 50% de la inceputul anului 2022, informeaza AFP. Potrivit presedintelui, care a sustinut un discurs in cadrul unei conferinte asupra…