Ploile abundente din Europa ţin în frâu costurile cu alimentele In timp ce fenomenele meteo extreme provoaca pagube culturilor agricole din cele doua Americi si Africa de Nord, campiile Europei se bucura de o vreme favorabila, iar recoltele mari de grau din regiune tin sub control preturile mondiale la alimente, transmite Bloomberg, conform Agerpres. Atat in nordul, cat si in estul Europei, culturile de grau sunt intr-o situatie foarte buna dupa ploile abundente de primavara. Perspectivele bune pentru cei mai mari exportatori mondiali de grau au ajutat la injumatatirea cotatiilor fata de valorile record de anul trecut, contracarand impactul secetei inregistrate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

