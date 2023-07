Mai sunt doar doua 24 de ore pana cand Ploiestiul va deveni capitala boxului juvenil european, Sala Sporturilor Olimpia urmand sa gazduiasca, in perioada 21-30 iulie, Campionatul European de Box pentru Juniori, competitie pe care Federatia Romana de Box o va organiza, sub egida European Boxing Confederation (EUBC), in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiesti si Clubul Sportiv Municipal Ploiesti. Rezervat sportivilor nascuti in anii 2007 si 2008, Campionatul European de Box pentru Juniori a ajuns la editia cu numarul 27 si va beneficia de prezenta a circa 400 de tineri boxeri (record al ultimilor…