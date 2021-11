Ploiesti: Incendiu pe strada Luceafar. Pompierii au scos din locuinta o femeie cu arsuri pe fata si maini

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari tulceni au fost solicitati marti seara, 9 noiembrie, in jurul 22.45 sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in podul unei locuinte, situata in localitatea Carcaliu. Focul se manifesta cu ardere mocnita si degajare mare de fum. Pompierii au actionat aproximativ 45 de…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, intr-un apartament al unui bloc din Alexandria. Trei persoane au fost transportate la spital dupa ce s-au intoxicat cu fum sau au suferit arsuri. Pompierii au evacuat 9 persoane, iar 13 au ieșit singure. Potrivit ISU Teleorman, un incendiu a izbucnit intr-un…

- Incendiu in Lumina, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in judetul Constanta.Conform primelor informatii, a izbucnit un incendiu la o casa din localitatea Lumina, pe strada Sirenei. O persoana care se afla in interiorul locuintei a suferit arsuri, insa este constienta…

- Incendiu de proporții in Capitala! Doua case au fost cuprinse de flacari uriașe in zona Vitan din Capitala! Focul a izbucnit la o locuința aflata pe Strada Detasamentului. Pompierii se lupta cu flacarile in aceste momente. Iata cum s-a intamplat, de fapt, totul!

- Opt familii de pe strada Sarata din Dej au ramas fara un acoperiș deasupra capului, dupa ce imobilul in care locuiau a fost inghițit de flacari. Focul s-a extins cu repeziciune și a durat doar jumatate de ora pana cand totul a fost distrus. Pompierii au fost alertați in jurul orei 17:40, ca un imobil…

- Un incendiu a izbucnit astazi intr-o locuinta situata pe strada Maresal Averescu din municipiu, focul manifestandu-se intr-una din camerele casei. La fata locului s-au deplasat echipaje ISU cu 2 autospeciale de stingere. Din fericire, nu exista victime, ci doar pagube materiale.

- Un deal impadurit din regiunea elena Attica a fost cuprins de flacari uriașe in doar cateva zeci de minute. Este zona in care acționeaza și pompierii romani, care incearca acum sa limiteze extinderea flacarilor. O coloana imensa de fum s-a ridicat deasupra zonei, iar vegetația arde cu flacara deschisa.…

- O locuinta din Popesti a fost distrusa de flacari, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui incendiu izbucnit de la o lumanare lasata aprinsa, a informat, luni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii vranceni au fost solicitati seara trecuta, in jurul orei 22,00, sa…