Ploieştenii care şi-au extins ilegal proprietăţile pe domeniul public, sub ameninţarea cadastrului! V. Stoica In circa doi ani, ploieștenii care s-au intins mai mult decat le este in acte proprietatea vor avea de suferit, daca nu vor reveni in “granițele” legale ale proprietaților lor. Cel puțin așa prevede documentația pregatita de Primaria Ploiești pentru achiziționarea serviciilor de cadastru și topografie, prin care vor fi realizate documentații cadastrale și topografice necesare la inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile (terenuri și cladiri) ce sunt incluse in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

