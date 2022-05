Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Primaria orașului Anenii Noi și intreprinderea executoare au semnat recent un contract de antrepriza in cadrul proiectului regional ce prevede crearea unui Hub Național de turism sportiv in orașul Anenii Noi, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare…

- Comuna gorjeana Baia de Fier a pregatit un proiect pentru construirea unei rețele de gaze naturale. Este o premiera pentru comuna care in urma cu puțini ani a devenit stațiune turistica de interes local. Baia de Fier deține și jumatate din stațiunea turistica montana Ranca din munții Parang. Primarul…

- Administratorul judiciar a vandut conductele de termoficare din Valea Jiului, care au aparținut Complexului Energetic Hunedoara. Peste doua milioane de lei a fost suma incasata din vanzarea conductelor de termoficare. „La licitația din data de 22.03.2022 activul a fost valorificat la prețul…

- Dezvoltarea și modernizarea cladirilor publice, precum și eficientizarea acestora din punct de vedere energetic reprezinta obiective importante pentru echipa Consiliului Județean Maramureș. In acest sens, aleșii județeni s-au intrunit astazi in ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș, in cadrul…

- Primaria Cimpeni a lansat recent in SEAP o licitație pentru achiziția unor lucrari de reparații și renovare, pentru obiectivul „Modernizare și extindere Școala Generela Cimpeni”. Valoarea totala a investiției este de 6.385.232,22 de lei, fara TVA. Obiectul contractului care se va incheia presupune realizarea…

- Paramentul va examina, in una din urmatoarele ședințe plenare, proiectul de ratificare a Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru realizarea Proiectului ”Eficiența energetica in Republica Moldova”. Raportul la proiectul de lege a fost aprobat,…

- Va reamintim ca azi, 4 martie 2022 (incepand cu ora 16:00), are loc Seminarul de informare organizat in cadrul proiectului POCU/829/6/13/141227 – “Student pentru performanța”, pe platforma Zoom Meeting cu acces in link-ul urmator: https://us06web.zoom.us/j/4533558956?pwd=S3hMeDhUVTZBRDg5alc3NjBncjQxUT09…

- Astazi a avut loc conferința de inchidere a proiectului ,,Optimizarea proceselor in concordanța cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020. …