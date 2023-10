Ploieştean care ar fi furat un ­autoturism – reţinut Polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a Infracțiunilor Contra Persoanei și Patrimoniului l-au prins pe un ploiestean in varsta de 31 de ani, banuit de furtul unui autoturism. Speta este prezentata de catre IPJ Prahova astfel: “La data de 18 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 73 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca i-ar fi fost furat autoturismul personal care se afla parcat intr-o stație de alimentare cu carburant din municipiul Ploiești. In urma verificarilor efectuate, la data de 28 septembrie a.c., autoturismul in cauza a fost gasit abandonat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

