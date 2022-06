Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrema din Romania a facut din nou prapad in mai multe zone din țara. In sudul Capitalei a plouat torențial. Nici județul Arad nu a scapat de ploile și vantul puternic. Intre timp, meteorologii au emis o avertizare de vreme severa pentru toata țara. Vremea rea face prapad in țara. Ploile torențiale…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica valabila joi, 9 iunie, intre orele 12:00 – 21:00, fiind vizate total sau parțial 17 județe. In Crișana, Maramureș, local in Transilvania, Banat și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va…

- Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizari nowcasting de vreme rea, care vizeaza judetele Botoșani, Suceava, Hunedoara și Constanța. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Avertizare meteo: Cod galben și portocaliu in aproape toata Romania. Ploi torențiale, vijelii și descarcari electrice. Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o noua avertizare de vreme severa, printre județele afectate aflandu-se și Caraș-Severin și Hunedoara.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de averse torențiale, intensificiari ale vantului, descarcari electrice și izolat grindina in 21 de județe din centrul, nordul, vestul, nord-vestul și nord-estul țarii.

- Meteorologii au emis, joi dimineața, avertizari Cod portocaliu de ploi pentru 5 județe din Moldova și Cod galben in alte 25 de județe din țara. Potrivit ANM, ambele avertizari sunt in vigoare pana vineri, la ora 6.00.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru 28 de județe din țara, valabila astazi, pana la ora 21:00. In intervalul menționat in Maramureș, Transilvania și in Moldova vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta…