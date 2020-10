Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai așteptate fenomene astronomice ale anului are perioada de maxima vizibiltate in aceasta noapte: Orionidele, o ploaie de „stele cazatoare”. Acest curent este cunoscut pentru meteorii foarte stralucitori pe care uneori ii produce, un motiv in plus pentru a-l observa, noteaza digi24.ro…

- Intre 2 octombrie si 7 noiembrie Terra trece prin marginea exterioara a norului de particule din coada cometei 1/P Halley, potrivit specialistilor de la Observatorul Astronomic, care precizeaza ca numarul de meteori pe ora creste, maximul fiind atins candva intre 20 si 22 octombrie. Vor putea fi observate…

- Sonda americana Osiris-Rex va cobori in data de 20 octombrie pe suprafata asteroidului Bennu, dupa o calatorie in spatiu de patru ani, pentru a preleva mostre din scoarta acestuia, in speranta de a le readuce apoi pe Terra si de a ii ajuta pe oamenii de stiinta sa inteleaga mai bine formarea Sistemului…

- Nucleul interior solid al Pamantului are varsta de „doar” 1 miliard de ani, potrivit unui studiu publicat in revista Physical Review Letters. Informatia poate parea surprinzatoare, in conditiile in care varsta planetei noastre este estimata la 4,5 miliarde de ani, transmite joi Live Science, potrivit…

- Capsula Crew Dragon a companiei SpaceX, care ii are la bord pe astronautii americani Bob Behnken si Doug Hurley, a amerizat in apele Golfului Mexic, primul eveniment de acest fel, din ultimii 45 ani, potrivit NASA.

