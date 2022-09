Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza gropilor sapate in șosea de ploaie, traficul pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona localitații Saliște, va fi restricționat pana luni. Se pare ca șoferii au reclamat pe rețelele de socializare faptul ca și-au „rupt” mașinile pana cand zona a fost semnalizata. ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- SIBIU. Gropile de pe autostrada restrictioneaza traficul. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera este restricționata pe prima banda și pe cea de urgența ale Autostrazii A1 Sibiu - Deva, intre kilometrii 272+500 de metri - 273, in zona localitatii…

- Infotrafic: Gropi pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona Saliște. Traficul rutier este restricționat pana luni Traficul este restricționat, pana luni, pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona localitații Saliște, județul Sibiu, din cauza gropilor sapate in șosea de ploaie. ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Circulatia rutiera este restrictionata pe prima banda si cea de urgenta ale Autostrazii A1 Sibiu – Deva, in dreptul localitatii Saliste, judetul Sibiu, din cauza unei gropi aparute in carosabil. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera…

- INFOTRAFIC: Restricții de circulație, marți, pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, pentru lucrari de reabilitarea a parții carosabile INFOTRAFIC: Restricții de circulație, marți, pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, pentru lucrari de reabilitarea a parții carosabile Traficul este restricționat astazi, 19 iulie, pe…

- Transport agabaritic pe autostrada A1 și A10 miercuri, dinspre Sibiu spre Vama Borș. Soferii sunt avertizati sa circule cu atentie Un transport agabaritic tranziteaza miercuri autostrada A1 și A10, dinspre Sibiu spre Sebeș, catre A3, DN1 și Vama Borș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A1 Deva – Sibiu, rosturile de dilatatie din zona viaductului Sacel (jud Sibiu), sensul spre Sibiu, si-au marit spatiul, creandu-se astfel pericolul de a sari si a se produce evenimente rutiere. Situatia a fost…

- Transport agabaritic pe autostrada A1 luni, dinspre Sibiu spre Sebeș. Soferii sunt avertizati sa circule cu atentie Un transport agabaritic va tranzita luni autostrada A1, dinspre Sibiu spre Sebeș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca luni, 20 iunie, incepand…