Plenul Camerei decide marți asupra ridicării imunităţii lui Nicolae Bănicioiu Plenul Camerei Deputatilor dezbate si voteaza, marti, solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie de ridicare a imunitatii deputatului Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii, în cazul caruia s-a cerut urmarirea penala pentru savârsirea infractiunilor de trafic de influenta si luare de mita în forma continuata, transmite Agerpres.

Sedinta în care va fi dezbatut acest punct al ordinii de zi va începe marti, la ora 11,00, iar votul va fi secret cu bile, ceea ce necesita prezenta fizica a deputatilor.

Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis vineri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputații se vor reuni și vor decide marți daca deputatul Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii, iși pastreaza sau nu imunitatea. Decizia va fi luata in urma solicitarii facute de Directia Nationala Anticoruptie, care a cerut urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta…

- Plenul Camerei Deputatilor dezbate si voteaza, marti, solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie de ridicare a imunitatii deputatului Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii, in cazul caruia s-a cerut urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si luare de mita in…

- Teme de pe agenda de saptamana viitoare a Parlamentului Foto: cdep.ro Camera Deputaților se reunește saptamâna viitoare pentru a se pronunța, prin vot, asupra cererii procurorilor anticorupție de încuviințare a începerii urmaririi penale în cazul deputatului Nicolae Banicioiu,…

- Comisia Juridica din Camera Deputaților a dat vineri raport favorbil pentru începerea urmaririi penale a lui Nicolae Banicioiu. Camera Deputaților se va reuni în plen saptamâna viitoare pentru a da votul final pe cererea procurorilor, care îl acuza ca în perioada în…

- CHIȘINAU, 23 sept – Sputnik. Premierul Ion Chicu a afirmat in ședința de astazi a Guvernului ca unele decizii ale Curții Constituționale „au costat” Bugetul de stat șase miliarde de lei in acest an. © Sputnik / Rodion Proca Fadei Nagacevschi: Curtea Constituționala a blocat țara „Nu voi comenta…

- Social democrații se reunesc, joi dupa-amiaza, în ședința Consiliului Național al Partidului pentru a discuta despre eșecul moțiunii de cenzura. La întâlnirea se va analiza daca mai este oportun sau nu sa se repuna în dezbatere moțiunea de cenzura. De asemenea pe ordinea de zi…

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, a cerut sa se cerceteze daca in spatele presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii se afla forte stranea, anunța Mediafax. Kremlinul anuntase ca nu este nevoie sa se investigheze circumstantele care au dus la imbolnavirea…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca este exclus ca motiunea de cenzura sa nu fie votata pâna în 27 septembrie, când au loc alegerile locale și ca vrea ca votul sa aiba loc "cât mai repede".Întrebat vineri daca "exista vreo sansa" ca…