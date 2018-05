Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinții și miniștrii social-democrați reacționeaza dupa ce cinci parlamentari au demisionat din partid in decurs de o sapamana și și-au anunțat inscrierea in formațiunea lui Victor Ponta. De altfel, la nivel neoficial sunt așteptate și alte demisii din PSD, potrivit surselor Hotnews.ro. Totodata,…

- Majoritatea liderilor PSD au reactionat dupa ce mai multi colegi de partid au ales in ultimele trei zile sa plece la Pro Romania, formatiune condusa de Victor Ponta., fost premier si fost lef alsocial-democratilor. Marian Oprisan, Carmen Dan, Mihai Fiforsau Gabriela Firea sunt printre cei care ii considera…

- Unul dintre parlamentarii din grupul PSD care a trecut la partidul ProRomania, fondat de fostul premier Victor Ponta, a reacționat, vineri, la mesajele social-democraților. Deputata Gabriela Podașca a spus ca „obedienții de serviciu ai liderului suprem au avut reacții violente” și ca se tem ca tot mai…

- Liviu Dragnea a spus despre Victor Ponta ca este ”șobolan”, dupa ce fostul premier a luat înca doi parlamentari de la PSD și i-a dus în partidul propriu. ”Știe ca în momentul în care va ieși din sediul PSD, i se va deschide…

- Organizația PSD Vrancea, condusa de Marian Oprișan, reacționeaza dupa plecarile din PSD in partidul lui Victor Ponta - ProRomania, subliniind ca „tradarea rataciților nu are efecte”. Vicepreședintele PSD mai spune ca coaliția PSD-ALDE este stabila, astfel incat moțiunea de cenzura „trambițata” de Opoziție…

- Liviu Dragnea l-a numit ”șobolan” pe Victor Ponta, dupa ce fostul premier a luat inca doi parlamentari de la PSD și i-a dus in partidul propriu. Ponta nu ramane dator și anunța ca Dragnea va ajunge in pușcarie in clipa in care nu va mai fi președintele PSD. Ponta a declarat ca lui Liviu Dragnea i…

- Fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre si deputatul Gabriela Podasca au anuntat, miercuri, ca au demisionat din PSD si s-au inscris in partidul ProRomania, condus de Victor Ponta. Dobre a spus ca un singur om a confiscat Guvernul si Parlamentul si realizeaza legi in interes personal, aratand…

- „Asistam la repetarea unui mod de operare, care a fost aplicat in 2015, cand a fost demis premierul Victor Ponta. Atunci Klaus Iohannis a cerut de 5 ori demisia premierului. Tot atunci a fost inițiat un demers pentru inceperea urmarii penale a premierului“, susțin liderii social democrați.…