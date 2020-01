Plecarea englezilor va lăsa o gaură de 12 miliarde de euro pe an începând din 2021. Care va fi soluția? 12 miliarde de euro pe an începând cu 2021 este gaura lasata de plecarea Regatului Unit si complica si mai mult negocierile între cei 27 pe viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene. Pentru a rezolva aceasta problema a viitorului cadru financiar multianual (CFP, 2021-2027), Comisia Juncker facuse o propunere din mai 2018, înainte de a predea stafeta noii echipe a Ursulei von der Leyen, potrivit Le Soir, citat de Rador.



Dosarul este de acum în mâinile presedintelui Consiliului European, Charles Michel, care a convocat un summit extraordinar pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

