Sony a lansat un nou update, mai precis un firmware beta pentru PlayStation 5 la acest final de saptamana. El aduce doua functii mult dorite de posesori: semnal 1440p si foldere pentru jocuri. Output-ul 1440p este inca o optiune pe langa cel 720p, 1080p, 1080i si 2160p. Consola PlayStation 5 va putea acum sa scoata semnal video si sa redea continut la rezolutie de 2560 x 1440 pixeli. Functia a fost solicitata inca de pe vremea lui PlayStation 4 Pro, dar abia acum a sosit. Microsoft avea asa ceva inca de la Xbox One X. Jocurile care sunt randate in 4K vor primi un downsampling la 1440p in acest…