- Ambasada Italiei la Tirana a fost nevoita sa achite nota de plata a patru turiști italieni aflați in Albania, care au plecat fara sa plateasca. Incidentul de tipul „mananca și fugi” din orașul Berat a ținut prima pagina a ziarelor in ambele țari, relateaza BBC.

- Sportivul roman Constantin Lungu s-a calificat in finala pentru bronz a cat. 65 kg, greco-romane, luni, la Campionatele Europene de lupte Under-17 de la Tirana (Albania).Lungu a debutat cu o victorie, in optimile de finala, in fata finlandezului Hugo Riehunkangas, in sferturi a trecut de maghiarul…

- Mamadou Thiam, atacantul de 28 de ani de la U Cluj pentru achiziționarea caruia negociaza FCSB, are o clauza de reziliere a contractului in valoare de o jumatate de milion de euro. Gigi Becali nu accepta sa achite suma aceasta, el l-ar lua doar daca U scade prețul in urma tratativelor. Dupa ce s-a suparat…

- Dupa cum știe deja o țara intreaga, Oana Zavoranu are probleme cu legea, din cauza unor datorii pe care este obligata sa le plateasca. Ei bine, se pare ca vedeta ar avea și cateva probleme financiare, deoarece a cerut ajutorul instanței, pentru a le plati in rate. Iata ce suma trebuie sa achite lunar,…