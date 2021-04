Plătiţi consumaţia în bitcoin, opţiunea pionieră a unui club din Miami Clubul de noapte "E11even" din Miami, care functioneaza 24 de ore din 24 sapte zile pe saptamana, a anuntat marti clientilor sai ca isi vor putea achita nota de plata in criptomonede, devenind astfel singurul local din SUA care propune acest lucru, relateaza EFE. " E11even se mentine mereu in avangarda, iar criptomoneda este aici pentru a ramane, credem noi", noteaza intr-un comunicat Dennis DeGori, fondator si director executiv al clubului din Miami. Potrivit comunicatului, decizia intervine dupa ce mai multe companii tehnologice s-au mutat in Miami si aspira ca "E11even" sa devina noul 'hub'… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

