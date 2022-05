”Sambata, 30 aprilie, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei a fost notificata ca platforma Ghiseul.ro, pe care o administreaza, este vizata de gruparea pro-rusa de atacatori cibernetici “Killnet”ca tinta potentiala, in contextul seriei de atacuri cibernetice de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care apartin unor institutii publice, mass-media, partide si organizatii private din Romania. Platforma oficiala de plati online a statului roman functioneaza in continuare la parametri optimi, este accesibila pentru utilizatori si nu a avut niciun fel de dificultati…