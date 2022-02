Platforma care a vândut un NFT al primului tweet al lui Jack Dorsey a oprit majoritatea tranzacţiilor din cauza falsurilor Vanzarile de NFT, care sunt jetoane criptografice de pe blockchain care reprezinta un tip unic de activ, au crescut la aproximativ 25 de miliarde de dolari in 2021, lasand pe multi nedumeriti de ce se cheltuie atat de multi bani pe articole care nu exista fizic si pe care oricine le poate vizualiza online gratuit. NFT-urile sunt active cripto care inregistreaza dreptul de proprietate asupra unui fisier digital, cum ar fi o imagine, un videoclip sau un text. Oricine poate crea sau ”conta” un NFT, iar proprietatea asupra jetonului nu confera, de obicei, dreptul de proprietate asupra elementului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Platforma care a vandut un NFT al primului tweet al lui Jack Dorsey pentru 2,9 milioane de dolari a oprit majoritatea tranzactiilor, deoarece oamenii vindeau jetoane de continut care nu le apartineau, a spus fondatorul ei, numind asta ”o problema fundamentala” pe piata activelor digitale aflata in…

- Constructorul britanic de automobile de lux Bentley a avut un an 2021 record, in conditiile in care vanzarile globale au crescut cu 31% pe fondul cererii solide pentru automobilele de lux, a anuntat marti divizia grupului german Volkswagen AG, transmite Reuters. Bentley a precizat ca anul trecut…

- Un diplomat american a fost arestat luna trecuta in Turcia, dupa ce și-a vandut pașaportul unui sirian care incerca sa ajunga in Germania, a anunțat miercuri poliția din Istanbul, potrivit Reuters.

- Tesla Inc se confurnta cu un un proces in legatura cu postarile pe rețelele sociale ale CEO-ului Elon Musk , inclusiv sondajul sau de pe Twitter cu privire la vanzarile de acțiuni, care i-au redus prețurile acțiunilor, scrie Reuters. Investitorul Tesla, David Wagner, a cerut acces la documentele interne…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a vandut in ultima luna actiuni in valoare de aproape 12 miliarde de dolari, dupa ce i-a intrebat pe utilizatorii de Twitter daca ar trebui sa isi diminueze cu 10% participatia la constructorul american de automobile electrice, transmite Reuters, informeaza…

- CEO-ul Tesla Elon Musk afirmat ca se gândește sa renunțe „la slujba” pentru a deveni influencer „full-time” dupa ce a vândut în ultima luna actiuni în valoare de aproape 12 miliarde de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Joi,…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a vandut in ultima luna actiuni in valoare de aproape 12 miliarde de dolari, dupa ce i-a intrebat pe utilizatorii de Twitter daca ar trebui sa isi diminueze cu 10% participatia la constructorul american de automobile electrice, transmite Reuters, citat…

- Au trecut doua saptamani de cand Organizația Mondiala a Sanatații a fost notificata de Africa de Sud cu privire la apariția unei noi variante a coronavirusului, iar de atunci cercetatorii din toata lumea incearca sa afle cat de periculoasa este tulpina Omicron, potrivit Reuters . Raspunsul imun dupa…