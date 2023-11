Stiri pe aceeasi tema

- O investiție de 500 de milioane de euro promite sa transforme platforma Carbochim intr-un hotspot al culturii și petrecerii timpului liber in Cluj-Napoca. 5 hectare de spații verzi noi vor fi amenajate in cadrul proiectului.

- Dupa ce ieri v-am prezentat unele detalii despre blocul de locuințe care se dorește a fi construit pe strada Ștefan cel Mare nr. 1 din Turda, azi va mai prezentam inca un proiect, aflat in faza aprobarii PUD (plan Urbanistic de Detaliu), care se va face pe aceeași strada, la numarul 12-16, in zona sensului…

- Studenția este o perioada transformatoare pentru majoritatea tinerilor. Aici te descoperi, iți faci relații, pierzi oameni, dar legi noi prietenii și poți dobandi o viziune mai clara a ceea ce urmeaza sa faci cu viața ta de acum incolo. Cu toate acestea, poate fi și o perioada intunecata pentru mulți…

- Ca in fiecare toamna, Salina Turda iși modifica programul, adaptandu-l la orele de zi. Astfel, incepand de luni, 11 septembrie, cel mai spectaculor subteran va așteapta sa il descoperiți zilnic intre orele 09:00 și 17:00. „Dragii nostri turiști, se apropie momentul in care, uitandu-ne cu drag in urma…

- FOTO: Cum arata zona de agrement cu skate park, locuri de joaca și spații verzi la Aiud. Stadiul investiției Zona de agrement amenajata pe o suprafața de 10.000 mp la Aiud va fi finalizata in curand și pusa la dispoziția locuitorilor, au anunțat autoritațile locale. Proiectul, finanțat din fonduri nerambursabile,…

- Imaginile publicate in aceasta dimineața au creat un adevarat șoc pe rețelele de socializare, mulți turdeni fiind obișnuiți cu un teren in care se lucra, iar acum acolo exista ceva ce puțini iși puteau imagina. ”Imagini de la Turda Arena cu spațiile verzi nou create.????”, a fost mesajul primarului…

- Discuțiile privind existența sau inexistența unor spații verzi/copaci in centrul istoric al municipiului Turda, aflat in modernizare, au luat cele mai diverse direcții, fiecare știind ”sigur” ca nu va fi deloc verdeața. Din pacate, nici macar n-au așteptat finalizarea lucrarilor, ca sa se convinga daca…

- Administrația locala turdeana continua acțiunile de salubrizare a spațiilor verzi, curațenie stradala și ingrijire parcuri. In ultimele zile s-au realizat urmatoarele acțiuni: • ????au fost inlocuite stinghiile deteriorate și au fost revopsite bancile din parcurile din Micro I și II, aducand astfel…