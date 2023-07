Stiri pe aceeasi tema

- Parcarile administrate de Municipalitate beneficiaza acum de „paznici” specializați: doua mașini echipate cu un program dedicat care se vor asigura ca șoferii și-au respectat obligațiile de plata. In cadrul unei conferințe de presa susținute joi, edilul a precizat ca aceste doua mașini reprezinta inceputul…

- Cel mai recent sondaj realizat in București de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS, in perioada 16-23 iunie 2023, arata o evoluție favorabila lui Nicușor Dan in percepția alegatorilor. Deși in continuarea exista o majoritate de 53% care are o parere proasta sau foarte proasta despre activitatea…

- Gabriela Firea il critica din nou pe succesorul sau in fotoliul de primar general al Capitalei. Social-democrata aflata in fruntea PSD București readuce in discuție problema lipsei apei calde in Capitala. Un neajuns cu care s-au confruntat in ultima perioada mulți locuitori ai Capitalei, in plina vara,…

- Pe pasajul de la Doamna Ghica se va circula la inceputul acestei toamne, iar primele doua tronsoane din Prelungirea Ghencea vor fi gata la sfarsitul primaverii lui 2024, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Pe Prelungirea Ghencea sunt patru tronsoane, dintre care primele doua vor fi…

- Avaria majora la rețeaua de termoficare din Capitala. Bucureștenii din sectoarele 2,3 și 4 au ramasa fara apa calda și caldura. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca sunt probleme cu apa calda in Bucuresti deoarece doua din cele 4 CET-uri se afla in revizie si ca recent a mai aparut…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat sambata, 29 aprilie, ca nu va mai fi permisa circulatia bicicletelor pe Calea Victoriei, in weekend-uri, pana in luna octombrie.Din 29 aprilie si pana pe 8 octombrie, Calea Victoriei și, ulterior, mai multe strazi din centru vor fi exclusiv pietonale…

- Pe linia 25 a fost pus in circulatie, la acest sfarsit de saptamana, un nou tramvai Astra Imperio, ultimul dintre cele 12 introduse pe acest traseu. Cele 12 tramvaie noi vor asigura o suplimentare a capacitatii actuale de transport de 3.100 calatori/ora/sens, cu aproximativ 17%, a informat, duminica,…

- Apropierea rotativei guvernamentale și iminenta incepere a precampaniei electorale au agitat mult spiritele in București, mai ales dupa dezvaluirile recente publicate de redacția noastra privind ingrijoratoarea situație administrativa a Capitalei. Semnalele de alarma vizand inclusiv proiectele de reglementare…