Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson promite sa faca "tot ce este necesar" dupa ce prezența tritonilor - animale protejate prin lege in Marea Britanie - la noul sau conac din Oxfordshire i-a oprit planurile pentru construirea unei piscine in aer liber, scrie vineri, 4 august, Politico.Legile…

- David Popovici (18 ani) inoata azi in seriile probei de 200m liber la Trofeul Sette Colli, din Italia. Sportivul roman va inota in seria 7, dupa ora 12:11. David Popovici va concura pe culoarul 4 in seria lui, cel al favoritului. Daca se va califica in finala, romanul va reveni in bazin la Foro Italico…

- Fostul prim-ministru al guvernului Regatului Unit, Boris Johnson, se va alatura tabloidului britanic Daily Mail din poziția de editorialist, a confirmat, vineri, publicația britanica, citata de The Guardian

- FCSB cauta fundași centrali, iar in atenția roș-albaștrilor este fundașul portughez Andre Duarte (25 de ani), aflat intr-o relație tensionata cu FCU Craiova. CONTEXT: Impresarul lui Duarte susține ca stoperul devine liber la 30 iunie 2023. Finanțatorul Adrian Mititelu il contrazice cu documente: „Duarte…

- Ati remarcat probabil in ultima saptamana ca Netflix a inceput sa afiseze un mesaj cu privire la asocierea contului la aceasta platforma cu o singura locuinta. Gigantul american vrea sa reduca practica de password sharing, iar Amazon are un raspuns pentru asta. Din 23 mai Netflix a trimis mailuri si…

- Romanii sunt dispuși sa mearga pana la 50 de kilometri distanța fața de zona in care locuiesc pentru a face sporturi extreme și activitați de timp liber in natura, potrivit unei analize Extasy, platforma cu cele mai multe experiențe pentru timp liber din Romania.

- Republica Moldova este atacata hibrid in contextul razboiului din Ucraina, a declarat, joi, seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti, noteaza Agerpres. CITESTE SI Boris Johnson, atac suburban la adresa lui…

- Autoritatile din judetul Neamt suspecteaza o poluare cu ape de mina a raului Bistrita si au transmis mesaj RO-Alert in mai multe localitati.”In jurul orei 23.00, am primit informatia de la Sistemul de Gosporarire a Apelor Neamt ca, pe raul Bistrita, a fost observata o modificare a culorii apei (caramizie),…