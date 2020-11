Planuri mari pentru pensionari. Când cresc PENSIILE Tanase Stamule, consilier al premierului Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca in decursul anului viitor, veniturile pensionarilor ar putea sa mai creasca in medie cu 200 de lei, adica cu aproximativ 13%. „Eu cred ca trebuie sa asteptam ce zice CCR. Am marit pensiile cu 14%. Anul viitor vrem sa crestem cu inca 200 de lei, in medie. Noi vrem sa ajungem la 40%, dar treptat, fara a destabiliza economia tarii. Orice economist serios stie ca nu ai cum sa cresti pensiile cu 40%. Realitatea ne spune ca deja a fost un efort foarte mare pentru cei 14%. Pensionarii isi vor creste considerabil puterea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

