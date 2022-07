Planuri de reabilitare pentru fragmentul de bastion din Piața Mărăști FOTO Fragmentul de bastion ramas in zona Pieței Maraști din Timișoara, care și in trecut a funcționat ca spațiu destinat artei, va reintra in circuitul cultural al orașului. Municipalitatea a anunțat ca proiectul de hotarare care cuprinde Documentația de avizare a lucrarilor de intervenții aferente obiectivului de investiție „DALI+Proiect Tehnic Reabilitare Galeria de Arta” și indicatorii […] Articolul Planuri de reabilitare pentru fragmentul de bastion din Piața Maraști FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

