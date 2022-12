Planul roşu activat la Arad. Un autocar cu 33 de persoane s-a răsturnat Planul rosu de interventie a fost activat sambata seara, in judetul Arad, in urma unui accident rutier in care a fost implicat un autocar care transporta 33 de persoane. Accidentul a avut loc la iesire din localitatea Buteni. La fata locului intervin echipaje de descarcerare de la ISU Arad. „Accident rutier cu descarcerare, autocar cu 33 de persoane, rasturnat la iesire din Buteni, spre Cuied. S-a activat planul rosu”, a transmis ISU Arad. ”Intervin forțe și mijloace ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vasile Goldiș al județului Arad cu: o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

