- Administratia Joseph Biden a suspendat, pentru reevaluare, decizia fostului presedinte Donald Trump privind diminuarea efectivelor militare americane din Germania. Secretarul Apararii, Lloyd Austin, "a initiat procedura de reevaluare completa" a planului reducerii numarului militarilor americani…

- Noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a avut marți, prima discuție, prin telefon, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, relateaza Mediafax, care citeaza agentia Associated Press. Doi oficiali de la Washington au declarat ca Administratia de la Moscova propusese de saptamana trecuta o…

- Conform Mediafax , mai mulți oficiali de la Washington au declarat ca Administratia de la Moscova propusese de saptamana trecuta o conversatie telefonica. Joseph Biden a acceptat, dar a dorit sa se consulte mai intai cu aliatii europeni ai SUA, inclusiv cu liderii din Marea Britanie, Franta si Germania.…

- Un barbat din Tulcea a ramas fara bolidul de lux, dupa ce l-a parcat neregulamentar, iar cand a fost verificat in baza de date polițiștii au descoperit ca era furat și cautat in intreaga Europa, scrie site-ul Poliției de Frontiera.In data de 27.12.2020, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, l-a ales pentru functia de secretar al apararii pe generalul în retragere Lloyd Austin, care s-a aflat în fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu în administratia Obama, scriu Politico și Reuters, preluate de Agerpres.Prin…

- Generalul in retragere Lloyd Austin, care s-a aflat in fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu in administratia Obama, urmeaza sa fie numit secretar al Apararii in noua administrație Joe Biden, relateaza presa americana citand surse sub acoperirea anonimatului.

- Michele Flournoy, femeia despre care se crede ca ar putea prelua portofoliul Apararii in viitoarea administratie Biden, a sustinut ca se va reexamina pozitia militara americana in lume si ca se are in vedere o redesfasurare a anumitor forte spre Est

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, ar putea reveni, cel putin partial, asupra retragerii a 12.000 de militari americani din Germania, anuntata de Donald Trump, conform unor comentarii ale consilierilor sai din domeniul apararii, fiind evocata inclusiv posibilitatea unei suplimentari de trupe in…