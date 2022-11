Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentele pentru par contin din ce in ce mai multe chimicale si acest lucru a ajuns sa te ingrijoreze din ce in ce mai tare? Afla atunci care sunt cele mai la indemana ingrediente naturale care stimuleaza cresterea. 1. Cea mai simpla si mai la indemana metoda naturala pentru cresterea parului se…

- In cadrul unui studiu realizat de catre cercetatori pakistanezi, s-a demonstrat ca frunzele de dafin pot imbunatața funcția insulinei in vitro, nivelurile de colesterol și trigliceride. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- Combinația de miere și scorțișoara nu numai ca este una extrem de delicioasa, este și eficienta in tratarea multor boli. Reduce colesterolul și nivelul de zahar din sange, elimina mulți dușmani ai sanatații și ucige multe virusuri. Ajuta la vindecarea unui numar impresionant de boli. Profita acum :…

- Indiferent de anotimp, pielea ta este mereu in schimbare și are nevoie de ingrijire. Daca ți-ai neglijat pielea in ultima vreme, este timpul sa revii pe drumul cel bun. Tratamentele cosmetice sunt recomandate odata cu schimbarea sezonului, deoarece va pot ajuta sa va mențineți sanatatea pielii. Acestea…

- Feniculul este o planta foarte nutritiva, cu aroma placuta, care poate ajuta la pierderea kilogramelor in plus, dar si la ameliorarea durerilor articulare. Iar beneficiile sale nu se opresc aici. Știința moderna a inceput sa confirme unele dintre afirmațiile tradiționale, cum ar fi acelea ca feniculul…

- Fierea este un organ mic sub forma de para care se situeaza direct sub ficat, pe partea dreapta superioara a abdomenului. Intr-un organism sanatos, acest organ are o culoare galbena, este alcalina și neiritabila și are o consistența fluida sau ușor vascoasa. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta…

- Statnett, operatorul retelei electrice din Norvegia, a anuntat vineri ca va extinde politica sa de a nu percepe nicio taxa pentru utilizarea retelei sale pana la finalul lui 2023, pentru a atenua impactul preturilor ridicate la electricitate asupra consumatorilor, transmite Reuters.

- Gestionarea eficienta a bugetului lunar este esențiala pentru a va asigura ca aveți suficienți bani pentru a acoperi toate cheltuielile și, de asemenea, pentru a va ajuta sa economisiți mai mulți bani. Stabiliți ce aspecte ale bugetului dvs. doriți sa revizuiți pentru a va ajuta sa va gestionați mai…