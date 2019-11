Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut realizarea unei fabrici Bosch de mașini de spalat, investiție de 110 milioane de euro, grupul german dand vina pe ”condițiile economice” din Europa. Insa aceasta nu este singura mare investiție pierduta de țara noastra in ultimii ani. Giganți precum Mercedes, Audi, Volkswatgen, Jaguar…

- Lista scurta a celor ramași in competiție numara 3.000 de firme. Firma din Oradea e caștigatoare la nivel național și va reprezenta Romania. Compania de IT Qubiz, cu birouri in Oradea si Cluj-Napoca, a fost desemnata, pentru al doilea an consecutiv, castigatoarea categoriei The Workplace and People…

- In Uniunea Europeana (UE), pentru cresterea fructelor erau utilizate 3,4 milioane de hectare in anul 2017, adica 1,9- din suprafata agricola totala, conform ultimelor date Eurostat. Spania (40-), Italia (17-) si Polonia (9-) au cea mai mare suprafata cultivata cu fructe din UE. Polonia detine suprematia…

- AmRest, una dintre cele mai mari platforme europene de restaurante si servicii alimentare, a deschis joi primul sau restaurant Burger King in Romania, din cadrul grupului polonez, in centrul comercial Mega Mall din Capitala, in urma unei investitii de 3,5 milioane lei, a declarat Alan Laughlin, presedintele…

- In anul 1920, UPT – numita pe atunci Școala Politehnica – iși incepea activitatea cu 117 studenți, pentru ca acum, in anul universitar 2019-2020 sa se fi inscris aproape 5.000 de boboci, la toate formele de invațamant. Festivitațile organizate de cele 10 facultați ale Universitații au inceput…

- „Ati inceput, am inceput impreuna foarte bine. Actiunea de strangere de semnaturi a fost un real succes si acest succes vi se datoreaza voua. Felicitari! Este enorm. 2,2 milioane semnaturi din care peste un sfert de milion de aici, din Oltenia. Asta arata ceva, asta arata ca Romania ne vrea. Am fost…

- Sunt pasionat de ciclism si de miscarea in aer liber, de aceea, de-a lungul vietii, inca de cand am luat contact cu prima bicicleta in copilarie, am simtit ce exista o legatura profunda intre mine si acest accesoriu, cu ajutorul caruia am parte de miscare in fiecare zi. Bicicleta imi reaminteste…

- Un combinat pentru prelucrarea concentratului de cupru ar putea fi construit in zona Munților Apuseni, de catre Cupru Min. Construcția unui combinat in zona respectiva ar fi justificata deoarece acolo, Cupru Min desfașoara cea mai ampla exploatare de zacamant de cupru din Romania, la Roșia Poieni. …