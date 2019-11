Președintele in exercițiu, Klaus Iohannis, are in aceste zile parte de o surpriza neplacuta venita din Bacau. Asociația Victimelor Abuzurilor Statului de Drept din Romania (AVASDR)-Bacau, reprezentata de Corneliu Balan-președinte, a inaintat in cursul de ieri o plangere penala impotriva lui Klaus Iohannis. Articolul Plangere penala pe numele președintelui Iohannis din partea Asociația Victimelor Abuzurilor Statului de Drept apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .