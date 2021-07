Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 1, sub semnatura primarului Clotilde Armand, a transmis Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii "Grigore Alexandrescu", luni, 28 iunie, o adresa prin care informeaza unitatea medicala ca de la 1 iulie nu ii va mai fi asigurata paza. "Prin prezenta ca informam ca procedurile…

- UPDATE 20.00 Nicio persoana nu a fost afectata de incendiu, iar pacienții au fost relocați in incinta spitalului, a mai transmis ministerul Sanatații.Potrivit unor surse Realitatea Plus, focul ar fi izbucnit de la o instalație electrica, in zona plafonului.STIREA INIȚIALA"Ministerul Sanatații informeaza…

- Baiețelul a cazut printre crengile unui copac, aflat in gradina blocului, și a suferit un traumatism cranian minor, fiind suspect de hemoragie interna. Potrivit ISU București, copilul este conștient și a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.„Astazi, prin…

- Dan Tudorache a reacționat la informația potrivit careia ar fi caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1, in fața lui Clotilde Armand. Tudorache a precizat ca așteapta comunicatul oficial, pentru a face comentarii, insa a subliniat ca fara imaginile prezentate de Antena 3, in care anumite persoane…

- O bucata de beton din gardul unui stadion din Galați s-a prabușit peste un copil de 10 ani care participa la o competiție sportiva, strivindu-l, a informat Mediafax .. Tragedia s-a petrecut pe stadionul „Dunarea”, a informat portalul local Express de Dunare . Copilul a fost preluat de un echipaj de…

- Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” ar putea primi și bolnavi COVID adulți, scrie G4Media.ro. „Suntem pregatiți sa dam tot suportul autoritaților. Spitalul nu este al nostru, nu este al managerului, este al țarii. Suntem pregatiți sa primim pacienți. Deocamdata nu…

- Vineri seara incepe evacuarea pacienților de la Spitalul de ortopedie Foișor din București. Ministerul Sanatații și Departamentul pentru Situații de Urgența au semnat un ordin comun prin care s-a stabilit ca aceasta unitate medicala sa devina spital dedicat tratarii pacienților Covid-19. „Dupa o analiza,…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca varsta medie a pacienților Covid-19 internați scade. Conform ministrului, sunt 167 de copii internați cu Covid-19 in spitalele din țara. Dintre aceștia 16 sunt la ATI, iar doi dintre ei sunt intubați, a menționat ministrul. De asemenea, Voiculescu a mai…