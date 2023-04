Stiri pe aceeasi tema

- Modelele climatologice sugereaza ca dupa trei ani de manifestare a tiparelor meteorologice asociate cu fenomenul La Nina in Oceanul Pacific, care scad in general usor temperaturile globale, omenirea ar putea sa asiste la revenirea fenomenului El Nino, omologul sau mai clad, in a doua jumatate a acestui…

- El Nino face ca vanturile care bat spre vest de-a lungul ecuatorului sa incetineasca, iar apa calda sa fie impinsa spre est ceea ce creaza temperaturi mai calde la suprafața a oceanului. Apariția acestea ar putea duce la un nou record de temperatura medie in 2023 sau 2024, relateaza Reuters.„El Nino…

- Oamenii de stiinta din cadrul unei expeditii stiintifice japonezo-australiene au capturat si au filmat pentru prima data pesti la o adancime de peste 8 kilometri sub suprafata oceanului, informeaza Reuters.

- Exporturile de titei din SUA catre Europa au atins in martie un record de 2,1 milioane de barili pe zi, in medie, stimulate de reduceri mari la nivelul de referinta global si de cererea mai slaba de petrol din partea rafinariilor din SUA, transmite Reuters.Exporturile record catre Europa si China…

- Europa nu a fost un paradis cu clima blanda in timpul Epocii de Gheata, deoarece ghetarii uriasi care acopereau regiuni intinse ale continentului au facut ca multe zone sa devina neospitaliere pentru oameni. Specia noastra - pe atunci nou sosita in Europa - a reusit sa reziste, insa cu mare dificultate,…

- Europa nu a fost un paradis cu clima blanda in timpul Epocii de Gheata, intrucat ghetarii uriasi care acopereau regiuni intinse ale continentului au facut ca multe zone sa devina neospitaliere pentru oameni. Specia noastra - pe atunci nou sosita in Europa - a reusit sa reziste, insa cu mare dificultate,…

- Creatoarea Dior, Maria Grazia Chiuri, a plonjat in arhivele anilor 1950 si a propus o reinterpretare moderna a principalelor tinute feminine din epoca cu prilejul prezentarii, marti, a colectiei de toamna pentru femei a celebrei case de moda franceze, informeaza Reuters. Modelele au defilat pe un podium…

- De ce Pamantul se invarte mai repede? De fapt, in ciuda unor zile mai scurte, in ultimii 20 de ani, viteza Pamantului nu pare sa se fi schimbat prea mult. Deși ceasurile marcheaza intotdeauna ziua ca avand 24 de ore, timpul necesar ca Pamantul sa faca o mișcare de rotație variaza ușor, scrie atlas-geografic.net…