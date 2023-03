Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca in aceasta dimineata, in jurul orei 04.00, la intrare in statia Rosiori Nord, 2 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au deraiat si unul s a rasturnat. Trenul era incarcat cu autoturisme si avea ca statie de destinatie Portul Constanta."In…

- In jurul orei 04:00, un apel la 112 anunta un accident feroviar, un tren de calatori care a deraiat in judetul Teleorman, intre Rosiorii de Vede si Maldaeni.Potrivit IGSU, astfel, pentru gestionarea eficienta a evenimentului, a fost activat Planul Rosu de Interventie, care presupune suplimentarea echipajelor…

- Trenul de calatori Arad-București, care se afla in spatele trenului de marfa care a deraiat luni dimineața in apropierea stației Roșiori Nord, a franat de urgența, iar mai mulți pasageri s-au ranit, a informat CFR Calatori. „Din primele informații, trei pasageri din trenul IR 1822, Arad – București…

- Trei persoane au ajuns la spital luni dimineata, dupa ce un tren care circula pe ruta Arad- Bucuresti Nord s-a oprit brusc, intre Rosiorii de Vede si Maldaeni, fiind activat planul rosu de interventie. Initial, un apel la 112 a anuntat ca un tren de calatori a deraiat.

- Un tren București-Craiova operat de CFR Calatori a parcurs, miercuri seara, distanța de 209 km dintre cele doua orașe in aproape opt ore și a fost tractat, succesiv, de trei locomotive, scrie ClubFeroviar. Trenul Interregio 1597 a plecat din Gara de Nord din București miercuri la ora 19:30, tractat…

- Un vagon al unui tren de marfa a deraiat in noaptea de luni spre marti, in judetul Brasov, traficul intre statiile CFR Augustin si Apata fiind blocat pana marti dimineata, informeaza Agerpres.

- In cursul nopții, in județul Brașov, intre stațiile Augustin și Apața, pe firul II, un vagon din compunerea unui tren privat de marfa a deraiat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Traficul navelor in strimtoarea Istanbul (Bosfor) a fost suspendat din cauza unei nave de marfa uscata care a eșuat pe un banc de nisip. Nava se indrepta din Ucraina spre Istanbul, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Direcția Principala a Garzii de Coasta Turciei pe Twitter. Potrivit agenției, o nava…